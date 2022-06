Vettel nach Quali-Blamage ratlos: „Was war das?“

So schnell sie im Abschlusstraining auch gewesen sind, im Qualifying für den Großen Preis von Kanada ist es für die Aston-Martin-Boliden dann knüppeldick gekommen! Sowohl Sebastian Vettel, wenige Stunden zuvor noch als Dritter überzeugend, als auch Teamkollege Lance Stroll purzelten bereits in der ersten Quali-Phase sang- und klanglos raus. „Was war das jetzt? Ich kann‘s nicht glauben ...“, ließ er seiner Enttäuschung via Boxenfunk feien Lauf ...