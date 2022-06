20 Mio. Euro! Ex-Salzburger Minamino heiß begehrt

In vier Premier-League-Saisonen ist er auf gerade einmal 40 Einsätze gekommen, in der jüngsten Spielzeit hat ihn Trainer Jürgen Klopp lediglich 176 Minuten spielen lassen - und doch ist Ex-„Bulle“ sowie Liverpool-Bankdrücker Takumi Minamino offenbar heiß begehrt! Sage und schreibe 20 Millionen Euro sollen etwa AS Monaco, Olympique Lyon und Atalanta für den Japaner zu zahlen bereit sein, für den der FC Liverpool letztlich mehr als eine Nummer zu groß gewesen sein dürfte …