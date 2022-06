Subjektiv oder Objektiv? Alles Gute Herr Ribbeck!

Spröde aber beseelt

Vor ein paar Tagen ist „Sir“ Erich 85 geworden und ein Blick in die Chronik zeigt, dass sein typischer Sprechduktus für heutige TV-Moderator:innen aus der Schwurbelabteilung völlig ungeeignet wäre. Jessy Wellmer („Steht Italien schon mit einer halben Pizza im Achtelfinale?“) oder Rainer Pariasek („Rang Rangnick“) würden jedenfalls sparsam schauen, erhielten sie eine Ribbeck-Antwort wie „Muss ich das jetzt als Frage verstehen oder die Antwort so beantworten, wie Sie sie in Ihre Frage reingelegt haben? Sie haben Ihre Frage so gestellt, dass man das Gefühl haben muss, als wenn ich das, was Sie gerade gesagt haben, vorher schon gesagt hätte. Das habe ich aber nicht gesagt. Dem, was ich gesagt habe, möchte ich nichts hinzufügen.“ Derlei von kantiger Sprödheit beseelte Äußerungen gibt es einige und zum 85. von Sir Erich muss natürlich auch das Kultexemplar ganz oben auf der Torte prangen: „Grundsätzlich werde ich versuchen, zu erkennen, ob die subjektiv geäußerten Meinungen subjektiv sind oder objektiv. Wenn sie subjektiv sind, werde ich an meinen objektiven festhalten. Wenn sie objektiv sind, werde ich überlegen und vielleicht die objektiven, subjektiv geäußerten Meinungen der Spieler mit in meine objektiven einfließen lassen.“ Heute würde so ein Statement gar nicht mehr ungeschnitten zwischen zwei Werbeunterbrechungen passen.