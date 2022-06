Für die Steyrtalbahn tut‘s weniger Rauch auch

Sonntag, 8.30 Uhr, setzt sich am Bahnhof Grünburg die Steyrtalbahn an diesem Tag zum ersten Mal in Richtung Steyr in Bewegung: Die Dampflok mit der Bezeichnung 699.103 zieht den Zug, zu dem bei dieser Fahrt ein Dienstwagen, ein Fahrradwaggon und vier Personenwaggons gehören. Acht Haltestellen und eine Stunde später wird die Museumsbahn ihr Ziel erreicht haben.