Enttäuschende Minister | Mit Präsent nach Kiew

Sie sind zwei herbe Enttäuschungen für alle Tierfreunde im Land: der grüne Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch, der auch für den Tierschutz zuständig ist und der neue türkise Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig. Sie rücken - entgegen anderer Signale - offensichtlich doch nicht vom Entwurf des neuen Tierschutzgesetzes ab, das rundum heftig kritisiert wird, weil es das Tierleid in vielen Bereichen - Stichwort Vollspaltenböden in der Schweinehaltung, Anbindehaltung bei Rindern - weiter verlängert. Nun versucht die Regierung sogar, das Gesetz durchzupeitschen - mit einem Fristsetzungsantrag im Parlament. So sollen offensichtlich weitere Diskussionen abgewürgt werden. Von Roten, Blauen und Pinken hagelt es dazu heftige Reaktionen, auch NGOs kritisieren Inhalt und Vorgangsweise. Und was sagt der Tierschutzminister? Von Johannes Rauch war dazu gestern nichts zu hören. Wahrlich enttäuschend!