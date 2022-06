ÖTV-Frauen im Billie Jean King Cup gegen Lettland

Österreichs Tennis-Frauen treffen im Playoff des Billie Jean King Cups am 11./12. November zu Hause auf Lettland mit Jelena Ostapenko! Das ergab die Auslosung am Donnerstag in London. Der Spielort und der zu wählende Belag wird erst in den kommenden Wochen festgelegt. Der Sieger steigt in die Qualifikation im nächsten Frühjahr auf, in der die Plätze für das Finale im November 2023 ausgespielt werden. Im Falle einer Niederlage spielt man wieder in der Europa/Afrika-Gruppe I.