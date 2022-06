Gleichbehandlung im Tennis: Kritik an den Medien

„Wir arbeiten genauso hart wie die Männer, darum sollten wir auch so bezahlt werden“, sagte die deutsche Frauen-Bundestrainerin Barbara Rittner auf der Konferenz. Einen Weg zur Gleichbehandlung sieht Rittner in den TV-Übertragungen. „Männer-Tennis wird stets übertragen. So ist es ganz klar, dass das Interesse an Rafael Nadal und den Top-Spielern viel größer ist. Wenn man mehr Frauen-Tennis überträgt, wird es auch für die Zuschauer interessanter.“ Auch in den Printmedien sei die Berichterstattung unausgewogen.