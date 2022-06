Hitzewelle erwartet uns am Wochenende

Noch am Feiertag Fronleichnam zeigt sich die Sonne eher von ihrer bescheidenen Seite. Zwar bleibt der Donnerstagvormittag im Großteil Salzburgs noch freundlich und Temperaturen bis zu 28 Grad sind zu erwarten, doch bereits am frühen Nachmittag bilden sich ersten Regenschauer. Auch am Freitagvormittag bleibt es vor allem im Flachgau noch wechselhaft. Am Nachmittag aber zeigen sich die Vorboten der ersten Hitzewelle des Jahres.