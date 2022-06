Knapp klettert sensationell zur Bronzemedaille

„Ein unglaublich schöner Tag für mich. Den Fehlstart gegen Tobi habe ich schnell weggesteckt - ich wusste, ich brauche einen Traumlauf, und habe voll riskiert“, erklärte der sichtlich erleichterte Knapp. „Der dritte Platz hat einen großen Stellenwert für mich, vor so einer Kulisse etwas gewinnen zu können, ist richtig cool. Die Bedingungen waren perfekt. Ich mag es, am Abend zu klettern - es war eine tolle Show hier in Innsbruck."