Gleiche Bezahlung: Teilerfolg für Spanierinnen

Spaniens Frauen-Fußball-Nationalteam hat einen wichtigen Erfolg in ihrem Kampf um gleiche Bezahlung wie bei den Männern errungen. Sie werden künftig einen gleichen Anteil an den von der UEFA und der FIFA verteilten Bonuszahlungen und an Fernsehprämien erhalten, teilte der spanische Fußballverband (RFEF) am Dienstag in Madrid mit. Die Zeitung „El País“ schrieb, dies bedeute aber nicht automatisch, dass Frauen und Männer nun gleich viel Geld für ihre Leistungen erhielten.