Bei Hitze: Labrador musste aus Auto befreit werden

Ein aufmerksamer Passant bemerkte den Hund, der bei hohen Außentemperaturen in einem PKW auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums eingesperrt war. Die Fenster der rechten Fahrzeugseite waren zwar ca. 5 cm geöffnet, das Auto stand allerdings in der prallen Sonne. Der Passant ließ den Fahrzeugbesitzer über Lautsprecher im Einkaufscenter ausrufen, was vorerst ohne Erfolg blieb.