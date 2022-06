Nach Platter-Rückzug: Karten sind neu gemischt

LH Günther Platter hat am Sonntag alle überrascht. Alle? Nein, eine großformatige Tageszeitung will im Nachhinein alles gewusst haben, hat aber dennoch wochenlang das Gegenteil geschrieben. Fakt ist, dass die „Krone“ bereits in der Sonntagsausgabe berichtete, dass bezüglich Platters Zukunft und dem ÖVP-Parteivorstand am Montag etwas „im Busch“ sei, alles möglich ist. Fakt ist auch, dass die „Krone“ seit Wochen schrieb, dass die vorgezogene Landtagswahl im Herbst trotz aller Beteuerungen stets Thema war.