Richtige Strategie für Wald als Wirtschaftsfaktor

Holz im Wirtschaftskreislauf

Gantner wünscht sich, dass der Rohstoff Holz stärker in die wirtschaftlichen Kreisläufe eingebunden wird. So würde die Verbauung von Holz Kohlenstoff speichern, zudem könnte die regelmäßige Verjüngung des Waldes Kapazitäten zur weiteren Kohlenstoffspeicherung bereitstellen. In Verbindung mit der hohen Handwerkskunst sollte Holz gerade in Vorarlberg einer der begehrtesten Baumaterialien überhaupt sein - wenn auch nicht gerade einer der billigsten.