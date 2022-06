Herzstück der Energieversorgung komplett zerlegt

Derzeit finden Revissionsarbeiten an der Trubine statt. Das passierte vor sechs Jahren das letzte Mal. An die 3000 Teile werden dabei auseinandergenommen und später wieder zusammengesetzt. Die Arbeiten dauern insgesamt vier Monate, ehe die Turbine wieder in Betrieb geht. Wartungsarbeiten an der Maschine werden jährlich durchgeführt.