Verkehr: 241 Anzeigen am Wochenende

Ausgebremst wurden nun Raser &Co.: Denn am Wochenende ging im Raum Kleinhaugsdorf, Bezirk Hollabrunn, wieder eine veritable „Aktion scharf“ gegen die Mitglieder der heimischen und tschechischen Tuning-Szene über die Bühne. Dutzende Beamte der Landesverkehrsabteilung in St. Pölten und anderen Bezirken nahmen unzählige Pkw, teils sogar stundenlang, unter die Lupe. Im Endeffekt gab die Ausbeute der Exekutive aber recht. Immerhin wurden bis Sonntagnachmittag satte 241 Anzeigen ausgestellt.