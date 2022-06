Hochmotorisierter BMW schleudert in Hausfassade

Ein heftiger Unfall mit fünf teils schwer verletzten Personen hielt am Sonntagabend die Einsatzkräfte in Dornbirn in Atem! Gegen 21.55 Uhr war ein hochmotorisierter, schwarzer BMW mit Schweizer Kennzeichen auf der Moosmahdstraße ins Schleudern gekommen und in eine Hausfassade gekracht.