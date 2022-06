Mega-Staus lassen die Touristiker nun grübeln

Wir haben Glück, wenn etwa Gäste aus Wien kommen. Die fahren schon vor dem Stau ab“, sagt Fabian Lüftenegger. Der Juniorchef des Hotels Almgut in St. Margarethen im Lungau hat am Samstag die Verkehrssituation genau beobachtet: Beispielsweise wurde auf der Tauernautobahn (A10) die Tunnelkette zwischen St. Michael und Flachau immer wieder wegen zu dichten Verkehrs gesperrt. Vor dem Tauerntunnel gab es Blockabfertigung. Mit ein Grund: In Bayern und Baden Württemberg dauern die Pfingstferien noch eine Woche. Staus wie diese sind keine Einzelfälle: Wie berichtet, erreichte der Stau zu Pfingsten zwischen dem Knoten Salzburg und Golling 28 Kilometer.