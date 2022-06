„Otto aus Klagenfurt“ wird Griechenland-Werbestar

„Wir haben uns entschlossen, in diesem Jahr eine wahre Geschichte in den Mittelpunkt unserer Kampagnen zu stellen, welche die Gefühle der Reisenden berührt und sich auf die Authentizität des Reiseziels Griechenland konzentriert. Eine Identität und Authentizität, die so stark ist, dass sie den Besucher daran denken lässt, für immer in unserem Land zu bleiben“ , erklärt Dimitris Fragakis , Generalsekretär des griechischen Tourismusverbandes.