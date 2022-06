Pasta auf Piazza verzehrt: 4000 Euro Strafe drohen

Einmal in typisch italienischen Ambiente auf einer Piazza herrliche Pasta genießen - das hatten wohl vier Touristen im Sinn, die in der Lagunenstadt Venedig zwar fein speisen, sich dafür aber nicht in ein teures Restaurant begeben wollten. Stattdessen „liehen“ sie sich vom hoteleigenen Restaurant feine Teller, Gläser und sogar Stühle aus und verzehrten dort mitgebrachte Spaghetti. Das ist zwar bei Wucherpreisen für einen Espresso von bis zu 20 Euro nicht verwunderlich, aber leider trotzdem verboten. Es drohen bis zu 4000 Euro Strafe.