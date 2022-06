Auf der Suche nach Schnee

Kein Ersatz, aber eine Ergänzung zu Gletscher und südlicher Hemisphäre sind Skihallen wie jene in Wittenburg, Peer, Amnéville oder Oslo. Die Pisten sind kurz und relativ einfach, für ein Slalom-Aufbau-Training aber ausreichend. Den Launen des Wetters ist man in einer Halle dafür nicht ausgeliefert: ein Indoor-Camp kann fix in jeden Kalender eingetragen werden. Welche Gedanken müssen sich die Team-Captains in der Sommerplanung noch machen? Das erkläre ich in meiner nächsten Kolumne. Stay tuned.