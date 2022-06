Rodeo-Marcel! Das wird Hirschers wildester Ritt

Marcel Hirscher stellt sich dem ultimativen Abenteuer am Berg aus Eisen! Der erfolgreichste Skifahrer der alpinen Skigeschichte geht vom 16. - 19. Juni 2022 am Erzberg an den Start des weltweit härtesten Extreme-Enduro-Rennens, dem Erzbergrodeo! Die erste „Bekanntschaft“ mit dem Berg hat der Salzburger Superstar bereits hinter sich.