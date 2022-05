IV-OÖ-Chef: Atomkraft wieder in Betracht ziehen

Österreichs Ablehnung von Atomkraft ist in Stein gemeißelt - könnte man meinen. Jetzt rüttelt aber der Präsident der Industriellenvereinigung (IV) in Oberösterreich an dieser Haltung. Als eine der mittel- und langfristigen Alternativen zu russischem Öl und Gas will er Kernkraft in Österreich wieder in Betracht ziehen. Die Energiewende müsse leistbar sein, dafür brauche es einen breiten Mix, argumentiert Axel Greiner. Daher sei er „gegen Denkverbote“.