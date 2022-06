ÖBB-Lehrlinge restaurierten Oldtimer

Ein echtes Schmuckstück ist der Puch 500, Baujahr 1971, geworden. Seit Herbst 2021 haben die Lehrlinge der ÖBB Postbus-Region West ihren Ehrgeiz in das Restaurierungsprojekt gesteckt. Nun ist der Oldtimer wieder fit für die Straße - und soll im Rahmen von „Licht ins Dunkel“ an einen Liebhaber versteigert werden. Involviert waren in das spannende Projekt Lehrlinge aus Zell am See, Innsbruck und Wolfurt. 700 Arbeitsstunden wurden ins Zerlegen, Lackieren und Schweißen investiert.