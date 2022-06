Landwirtschaftskammer feiert heuer „Hunderter“

Der Hausherr zeigte sich erfreut: „100 Jahre Landwirtschaftskammer sind ein guter Anlass, um nicht nur zurückzuschauen, sondern den Blick auch in die Zukunft zu richten. Eine starke Bauernvertretung wird auch in den nächsten hundert Jahren einen fixen Platz in der Gesellschaft brauchen. Dafür werden wir kämpfen“, so Schmuckenschlager.