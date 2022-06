Volles Haus: ÖFB-Ticketeinnahmen sprudeln wieder

Millionen winken

Zudem bringt das Antreten in Liga A ein Startgeld von 1,5 Millionen Euro. In Liga B, wo das ÖFB-Team in den ersten beiden Nations-League-Auflagen engagiert war, erhält man lediglich eine Million Euro. Punkteprämien gibt es in dem relativ neuen Bewerb nicht, dafür ist der Gruppensieg noch einmal 1,5 Millionen Euro Wert. Der Nations-League-Sieger kassiert insgesamt 7,5 Millionen Euro. Die wirklich großen Summen werden bei Endrunden verteilt, so erhielt der ÖFB für den EM-Achtelfinal-Einzug im Vorjahr 12,75 Millionen Euro an UEFA-Prämien. Das ließ das Budget des Verbandes 2021 auf rund 60 Millionen Euro ansteigen, in diesem Jahr bewegt man sich wieder in einem Rahmen zwischen 45 und 50 Millionen Euro.