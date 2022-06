ÖFB will gegen Weltmeister noch einen draufsetzen

Amtierende Fußball-Weltmeister „liegen“ Österreich! Seit 1990 trat Rot-Weiß-Rot sechsmal gegen regierende Champions an, außer der 1:5-Klatsche 1994 gegen Deutschland gab es keine Niederlage (siehe Statistik). Zuletzt gab es im Juni 2018 in Klagenfurt sogar ein 2:1 gegen Deutschland, dieses Ergebnis würde alle heute gegen Frankreich in höchstem Maß erfreuen.