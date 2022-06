Frankreich-Stars untersuchen das Loch im Happel

„Schwer zu glauben“

Die Rasenproblematik im Happel-Stadion wollte Deschamps unmittelbar vor Beginn des französischen Abschlusstrainings nicht überbewerten. „Es scheint alles in Ordnung zu sein und die UEFA hat das Okay gegeben.“ Auch Goalie Hugo Lloris zeigte sich gelassen. „Es ist schwer zu glauben, dass so etwas passiert ist, doch der Rasen ist analysiert worden und scheint in Ordnung zu sein.“