„Ich werde auf den angepassten Impfstoff warten“

Der aktuelle Blick nach Portugal verunsichert. Die Zahl der Todesfälle steigt weiter. Doch für Virologin von Laer ist klar: „Viele infizierte bedeutet auch mehr Tote.“ Ebenso in Österreich steigen wieder täglich die Zahl an Corona-Neuinfektionen. Einen ausreichenden Überblick über das Infektionsgeschehen habe man in den Bundesländern aber im Moment nicht, so von Laer in der „ZiB 2“ am Donnerstagabend. Geringe Testaktivitäten führen zu niedrigen Inzidenzen, hohe Testaktivitäten - wie in Wien - zu hohen Inzidenzen.