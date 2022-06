Madjer: Fersler vom Wien-Finale muss ins Gefängnis

Der algerische Ex-Fußball-Profi Rabah Madjer, der „Fersler“ vom Wien-Finale, ist wegen Betrugs zu einer Haftstrafe von sechs Monaten verurteilt worden. Er muss zudem umgerechnet 600 Euro Geldstrafe zahlen, wie das zuständige Gericht in der Hauptstadt Algier am Donnerstag urteilte. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass Madjer noch Einnahmen für öffentliche Werbeaufträge generierte, als seine beiden einstigen Sportzeitungen gar nicht mehr auf dem Markt waren.