Nächste Hiobsbotschaft für DFB-Star Marco Reus

Hiobsbotschaft für Marco Reus! Der DFB-Star zog sich in der Vorbereitung auf das Nations-League-Spiel gegen Ungarn am Samstag einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu. Doppelt bitter: Der 33-Jährige fehlt damit auch im Schlagerspiel gegen Europameister Italien am Dienstag.