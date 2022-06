Die Dinos stürmten das Cineplexx Millennium City

Dinos unter uns

Anders als in den fünf früheren Filmen leben die Dinosaurier nicht mehr auf einer Insel, sondern über die ganze Welt verbreitet. Sie rennen durch Straßen, stoßen mit Autos zusammen, schnappen Fischtrawlern auf hoher See den Fang weg und brüten auf Hochhäusern. So führt die letzte Reise rund um den Globus, von den USA über Malta bis zum großen Finale in den italienischen Dolomiten.