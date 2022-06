HIV, Syphilis und Co.: Jetzt testen lassen!

„In unserer Praxis sehen wir zunehmend mehr Personen, auch im heterosexuellen Bereich, die sich testen lassen wollen. Das ist eine begrüßenswerte Entwicklung, dennoch wäre breitere Information in der Bevölkerung zu diesem Tabuthema wichtig. Da müsste schon in der Schule bei den Teenagern angesetzt werden“, meint Dr. Florian Breitenecker, Teampraxis Breitenecker in Wien. Zu den häufigsten Geschlechtskrankheiten gehören z. B. Chlamydien, Bakterien, die bei Männern eine Entzündung der Harnröhre, bei Frauen des Gebärmutterhalses auslösen (Unfruchtbarkeit droht).