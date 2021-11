Nicht vergessen: HIV-Infektionen gibt es noch!

„Wir sehen zunehmend heterosexuelle Menschen, für die eine Erstdiagnose meist ein ganz besonders großer Schock ist, weil sie sich vielfach noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt haben“, berichtet Dr. Michael Skoll, von der Universitätsklinik für Dermatologie der MedUni Wien im AKH. Dort befindet sich das derzeit größte HIV-Zentrum Österreichs. In der Pandemie rückt das Thema zudem weiter in den Hintergrund. Dr. Skoll: „So haben wir immer wieder Patienten, die als sog. Late Presenter zu uns kommen, also von ihrer Diagnose erst in einem sehr fortgeschrittenen Stadium erfahren haben, in dem bereits eine deutliche Immunschwäche bzw. AIDS-definierende Erkrankungen vorliegen. Das betrifft oft Männer und Frauen ab 50, 60 Jahren, die Urlaub in Hochprävalenzländern (wie in Teilen SO-Asiens oder in Subsahara-Afrika) gemacht und sich dort angesteckt haben. Es sind eben nicht nur junge, homosexuelle Männer gefährdet, wie oftmals gedacht wird!“