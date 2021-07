Sex und Liebe ohne Reue

Syphilis

Die Anzahl dieser Infektionen wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich mehr. Zu Beginn entsteht ein dunkelroter Fleck, der sich zu einem geröteten Geschwür mit verhärteten Rändern entwickelt. Es sondert eine farblose Flüssigkeit ab, die besonders viele Erreger enthält und als äußerst ansteckend gilt. Betroffen ist meist der Genital- und Analbereich, mitunter aber auch die Mundhöhle. Ein bis zwei Wochen danach schwellen die benachbarten Lymphknoten an. Die Symptome entdeckt man manchmal nicht, dann verschwinden sie wieder - dennoch bleibt man ansteckend! Wochen später können weiters Fieber, Abgeschlagenheit und Kopfschmerzen sowie ein nicht-juckender, masernähnlicher Hautausschlag am ganzen Körper dazukommen. Unbehandelt bilden sich verhärtete Knötchen, die zu Hautgeschwüren zusammenwachsen. Herz, Hirn, Knochen und Haut können bleibend geschädigt werden! „In einigen Ländern steigen die Zahlen der gefürchteten konnatalen [Anmerk.: wird während der Schwangerschaft von der Mutter übertragen] Syphilis des Neugeborenen bereits deutlich an. Bestrebungen, in Österreich das Syphilis-Screening im Rahmen der Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen aufzugeben, wären daher fatal. Erfreulicherweise konnte dies bisher verhindert werden“, berichtet die Ärztin.