Hugo Portisch bekommt eine Gasse - am Küniglberg

Die 2021 verstorbene Journalisten-Legende Hugo Portisch wird mit einer Straße geehrt: Die Hugo-Portisch-Gasse wird vor dem Haupteingang des ORF-Zentrums am Küniglberg in Wien-Hietzing liegen, es handelt sich um einen Teil der Würzburggasse im Bereich Fonovitsplatz. „Ein Ehrenbürger von Wien schreibt sich nun endgültig in das räumliche Gedächtnis jener Stadt ein, die er einmal als seine Traumstadt bezeichnet hat“, so Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) am Mittwoch.