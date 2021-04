Jahrhundert-Journalist Hugo Portisch ist tot

Von Wien nach New York und wieder zurück

Journalistisch begann Portisch seine Karriere als Praktikant 1948 bei der „Wiener Tageszeitung“, absolvierte später sogar ein sechsmonatiges Praktikum in den USA bei Blättern wie der „New York Times“ und der „Washington Post“. Es war 1954, als ihn „Krone“-Grüner Hans Dichand, damals noch Chefredakteur des „Kurier“ in dessen Redaktionsmannschaft holte. Später wurde Portisch Dichands Nachfolger als „Kurier“-Chefredakteur.