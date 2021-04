Hugo Portisch ging mit 94: Republik verneigt sich

„Eine der prägendsten Persönlichkeiten in der Geschichte des ORF“

Der ORF trauert um „einen der klügsten Journalisten, Analytiker des Weltgeschehens und einen der vehementesten Proponenten für einen reformierten Rundfunk“, wie es in einer Aussendung hieß. Ohne ihn wäre „die Institutionalisierung des unabhängigen Journalismus als wichtige demokratiepolitische Kontrollinstanz jahrelang Chimäre geblieben“. Portisch sei „eine der prägendsten und wichtigsten Persönlichkeiten in der Geschichte des ORF“ gewesen, so Generaldirektor Alexander Wrabetz. Für Millionen Österreicherinnen und Österreicher sei er über Jahrzehnte der beste Vermittler von internationalen und historischen Zusammenhängen gewesen.