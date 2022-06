Klassikgenuss unter dem Sternenhimmel

Den Startschuss macht am Samstag Star-Bariton Clemens Unterreiner mit einer Benefiz-Galanacht, die ganz im Zeichen der guten Sache steht: Für seinen Verein „Hilfstöne“ hat er bekannte Klassikgrößen wie Kammersängerin Ildikó Raimondi, Tenor Michael Schade und auch die künstlerische Leiterin von Schloss Thalheim Classics Star-Geigerin Lidia Baich um sich versammelt, um das Publikum „mit einem Abend voller Gefühle, Emotionen und Lebensfreude zu erfreuen“, so Unterreiner. Und damit Notleidenden zu helfen: „Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, ein kräftiges Zeichen der Solidarität zu setzen“, betont der Publikumsliebling. "