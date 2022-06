Golden Roof Challenge ab 18.30 Uhr LIVE

Am heutigen Samstag duellieren sich die weltbesten Stabhoch- und Weitspringer um den Sieg bei der 18. International Golden Roof Challenge 2022 in Innsbruck und greifen dabei neue Rekordhöhen und -weiten an. Mit krone.at sind Sie beim traditionellen In-City Event live dabei (oben). Um 18.30 Uhr geht’s los!