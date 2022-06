So sorgen Sie für Ordnung in Ihrem Zuhause

Die etwas gemeine Nachricht vorweg: Dieses Buch funktioniert nicht wie ein Zauberstab, der Unordnung einfach so verschwinden lässt (siehe Video von Mary Poppins unten). Was sich über viele Jahre angesammelt hat, kann sich nicht innerhalb weniger Tage in Luft auflösen! Das Buch soll vielmehr dazu anregen, in 30 Tagen ein Umdenken zu erreichen und sich von unnötigen Dingen zu trennen.

13,31€

Hier geht‘s zum Buch.