Eisel-Eiselsberg ist Favorit für Landesrat-Posten

Umgebaut werden muss das ÖVP-Regierungsteam, weil Drexlers Landesratsposten frei wird; und auch parteiintern wird massiv umgekrempelt. In den vergangenen Tagen konzentrierte sich dabei alles auf einen Namen: Detlev Eisel-Eiselsberg. Der knapp 60-Jährige - am Mittwoch feiert er runden Geburtstag - soll sich, so wollen es Eingeweihte wissen, als Parteigeschäftsführer (seit 2014) zurückziehen. Seine Agenden dürfte ab Herbst Gerd Wilfling, bisher Organisationsreferent auf dem Karmeliterplatz, übernehmen.