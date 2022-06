Eine Zeitreise mit den steirischen White Stars

Fans rund um die Welt

2017 wurde Abschied von der Bühne gefeiert. In Vergessenheit geraten sind die White Stars aber nie. 121 Fanklubs gibt es, von Südafrika bis Kanada. Rund geht’s auch auf den Social-Media-Kanälen. „Da sitze ich bis zu zwölf Stunden am Tag, um Nachrichten und Anfragen zu beantworten“, erzählt Günther. Was die Fans so schreiben? „Ganz viele über Erinnerungen an unsere Auftritte, an die gute alte Zeit. Wie etwa: ,Dank euch habe ich meine Frau kennengelernt.’ Oder, dass wir mit unseren Liedern Menschen aus einer Krise, einem Tief raus geholfen haben.“