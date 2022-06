„Geschrei und Schüsse“: Cobra-Einsatz in Wohnhaus

Cobra-Einsatz am Montagabend in Innsbruck: Nachdem bei der Exekutive ein Notruf aufgrund vermeintlicher Schüsse in einem Wohnhaus eingegangen war, eilten mehrere Polizeistreifen und das Sondereinsatzkommando zum Gebäude. Doch dort stellte sich die Situation schließlich ganz anders dar.