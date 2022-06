Annaberg feierte den ersten Titel seit 1999

Seit Juni 2019 war Annaberg in der Liga zuhause ungeschlagen, bis auf zwei Remis konnte die Oberthaler-Crew gar jedes Spiel in der Festung von Annaberg für sich entscheiden. Dei Ausgangslage in der vorletzten Runde der 2. Klasse Süd: Mit einem Sieg daheim gegen „Endgegner“ und Verfolger Dorfgastein und einem Umfaller von Rivale Zell am See wäre der Sack zu, die Bahn in die 1. Klasse Süd frei.