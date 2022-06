Der Mann, der Ski-Helme in Kunstwerke verwandelt

Das grelle Rampenlicht scheut der Künstler: „Es gibt Leute, die beim Stanglwirt in Kitzbühel Tausende Selfies mit den Prominenten machen. Aber das ist nicht meine Welt.“ In Gaishorn am See in der Steiermark zeugt nur ein kleines Schild auf einem alten Schaufenster davon, dass sich dort das Atelier jenes Künstlers befindet, dem die Sportler vertrauen.