In sozialen Medien war davon die Rede, dass der Kommandant der Ersten Armee in der selbst ernannten Volkrepublik Donezk in der Nähe von Bachmut tödlich verwundet worden sei. Der ehemalige ukrainische Botschafter in Wien, Olexander Scherba, schrieb auf Twitter: „Die Tötung Kutusows hört sich für jene, die die russische Geschichte kennen, nach was Großem an.“ Scherba hatte beim Verfassen dieser Zeilen wohl Michail Illarionowitsch Kutusow-Smolenski, einen Vorfahren des jetzt gefallenen Generals, im Sinn. Kutusow-Smolenski gilt als großer Held im Krieg gegen Napolens Truppen im Krieg von 1812 bis 1814.