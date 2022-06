Ukrainischer Gegenangriff in Sjewjerodonezk

In der umkämpften Stadt Sjewjerodonezk sind ukrainische Truppen zum Gegenangriff übergegangen. Die eingesetzten russischen Kräfte seien schlecht ausgerüstet und trainiert, teilte das Verteidigungsministerium in London am Sonntag mit. Da die britische Regierung seit Beginn des Kriegs ungewöhnlich offen und regelmäßig Geheimdienstinformationen veröffentlicht, wirft der Kreml ihr bereits eine gezielte Desinformationskampagne vor.