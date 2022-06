Mamas und Babys einen guten Start ins Leben geben

„Durch unsere mobilen Gesundheitsdienste ermöglichen wir in den entlegensten Gebieten sichere Geburten unter medizinischer Betreuung. In der Vor- und Nachversorgung für werdende Mütter beraten wir u. a. zum Thema Ernährung. Dieses Projekt liegt mir besonders am Herzen, da wir Kindern den bestmöglichen Start ins Leben ermöglichen“, erklärt Claudia Neuhüttler von Plan International in Österreich. Eine mobile Vorsorgeuntersuchung und Beratung für eine Schwangere in einem Dorf kosten rund 55 Euro. Insgesamt würden rund 20.000 Kinder unter fünf Jahren von dem Projekt profitieren. Finanziert werden kann die Hilfe nur mit Spenden. Alle Infos finden Sie hier.