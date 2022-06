Bewusstlosen Mopedfahrer gefunden und reanimiert

Gegen 18.30 Uhr ging am Samstagabend beim Roten Kreuz der Notruf ein: Ein 44-Jähriger Anrainer hatte in Pischelsdorf am Kulm (Bez. Weiz) einen bewusstlosen Mann im Straßengraben gefunden. Er dürfte mit dem Moped gestürzt sein, das ebenfalls im Graben lag.