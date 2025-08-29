Vorteilswelt
Wurde operiert

Team gibt Update nach schwerem Froome-Unfall

29.08.2025 12:09
Chris Froome war am Mittwoch nach einem Trainingsunfall mit schweren Verletzungen in ein Spital ...
Chris Froome war am Mittwoch nach einem Trainingsunfall mit schweren Verletzungen in ein Spital in Toulon eingeliefert worden.

Nach dem schweren Unfall des vierfachen Tour-de-France-Siegers Chris Froome hat sich sein Team am Freitag mit einem Update gemeldet. Israel-Premier Tech konnte leichte Entwarnung geben. Der Brite wurde operiert – es sei alles nach Plan verlaufen. 

Froome erhole sich derzeit nach einer erfolgreichen Operation. Unter der Aufsicht seines Ärzteteams sei der Rad-Profi auf dem Weg der Besserung. „Er ist guter Dinge und dankbar für die hervorragende medizinische Betreuung, die er erhalten hat. Chris und seine Familie möchten sich bei den Fans, Freunden und der Radsportgemeinschaft bedanken“, so sein Team Israel-Premier Tech in einem am Freitag veröffentlichten Statement. 

Lesen Sie auch:
Sorgen um den ehemaligen Tour-de-France-Sieger Chris Froome.
Ins Spital geflogen
Schwerer Unfall! Sorgen um vierfachen Tour-Sieger
28.08.2025

Der 40-Jährige war am Mittwoch nach einem Trainingsunfall mit schweren Verletzungen in ein Spital in Toulon eingeliefert worden. Untersuchungen hatten eine Ansammlung von Luft zwischen Lunge und Brustwand gezeigt. Zudem waren beim 40-Jährigen fünf gebrochene Rippen und eine Lendenwirbelfraktur festgestellt worden.

