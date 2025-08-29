Team gibt Update nach schwerem Froome-Unfall

Froome erhole sich derzeit nach einer erfolgreichen Operation. Unter der Aufsicht seines Ärzteteams sei der Rad-Profi auf dem Weg der Besserung. „Er ist guter Dinge und dankbar für die hervorragende medizinische Betreuung, die er erhalten hat. Chris und seine Familie möchten sich bei den Fans, Freunden und der Radsportgemeinschaft bedanken“, so sein Team Israel-Premier Tech in einem am Freitag veröffentlichten Statement.