Team gibt Update nach schwerem Froome-Unfall

Nach dem schweren Unfall des vierfachen Tour-de-France-Siegers Chris Froome hat sich sein Team am Freitag mit einem Update gemeldet. Israel-Premier Tech konnte leichte Entwarnung geben. Der Brite wurde operiert – es sei alles nach Plan verlaufen.
Froome erhole sich derzeit nach einer erfolgreichen Operation. Unter der Aufsicht seines Ärzteteams sei der Rad-Profi auf dem Weg der Besserung. „Er ist guter Dinge und dankbar für die hervorragende medizinische Betreuung, die er erhalten hat. Chris und seine Familie möchten sich bei den Fans, Freunden und der Radsportgemeinschaft bedanken“, so sein Team Israel-Premier Tech in einem am Freitag veröffentlichten Statement.
Der 40-Jährige war am Mittwoch nach einem Trainingsunfall mit schweren Verletzungen in ein Spital in Toulon eingeliefert worden. Untersuchungen hatten eine Ansammlung von Luft zwischen Lunge und Brustwand gezeigt. Zudem waren beim 40-Jährigen fünf gebrochene Rippen und eine Lendenwirbelfraktur festgestellt worden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.